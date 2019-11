Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht - Verursacher hinterlässt Zettel mit falscher Handynummer

Hameln (ots)

In der Chamissostraße in Hameln kam es in der vergangenen Woche zu einer Verkehrsunfallflucht.

In der Zeit von Donnerstag (14.11.2019; 19.00 Uhr) auf Freitag (15.11.2019; 07:35 Uhr) wurde ein Seat Ibiza durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die hintere Tür der Fahrerseite wurde dabei zerkratzt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte blauer Fremdlack am Seat gesichert werden.

Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel am Pkw, es stellte sich jedoch heraus, dass die hinterlassene Rufnummer falsch war.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hameln unter 05151/933-222 entgegen.

