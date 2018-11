POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit schwer- und leichtverletzter Person

Rheinberg (ots) - Am 22.11.2018 um 17:25 Uhr kam es in Rheinberg auf der B57 in Höhe der Abfahrt zur Rheinberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Eine 88-jährige Frau aus Rheinberg befuhr mit ihrem PKW die B57 aus Richtung Xanten in Fahrtrichtung Moers. In Höhe der Abfahrt der B57 zur Rheinberger Straße, bog sie nach links auf diese in Fahrtrichtung Rheinberg-Budberg ab. Hierbei übersah sie den PKW einer 37-jährigen Frau aus Rheinberg, die die B57 in Gegenrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der B57 in Höhe der Abfahrt zur Rheinberger Straße. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Die 37-jährige Frau konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden, die 88-jährige Frau verblieb stationär im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die B 57 wurde an der Unfallörtlichkeit während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

