Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Adelhausen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag, 10.08.20, gegen 16.10 Uhr, auf einem Feldweg, Verlängerung der Juchstraße, bei Adelhausen schwer gestürzt. In einer Rechtskurve kam der Radler zu Fall und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

