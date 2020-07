Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch, 15.07.2020, gegen 15.50 Uhr, in der Eisenbahnstraße. Diese befuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Richtung Tiengen. An der Ampel zur Bismarckstraße übersah er, dass diese rot zeigte und die beiden Fahrzeuge vor ihm deshalb abbremsten. Er fuhr dem vor ihm abbremsenden Skoda Octavia auf, welcher daraufhin auf den davorstehenden Skoda Fabia geschoben wurde. Der 25 Jahre alte Octavia- Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro.

