Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Fockbek - 60 Einsatzkräfte im Einsatz In Rendsburger Straße, in Fockbek, kam es gestern (10.04.2020) zu einem Feuer in einem Wohnhaus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Fockbek- (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 10.04.2020, 21:21 Feuer in einem Wohnhaus

Am späten Freitagabend (10.04.2020) wurde die Feuerwehr Fockbek um 21:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung alarmiert. Beim Eintreffen war schon von außen eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Die Trupps im Innenangriff konnten schnell offene Flammen entdecken und auch gleich bekämpfen. Das Feuer hatte sich bereits in die Zwischendecke ausgebreitet. So das noch weitere Trupps unter Atemschutz eingesetzt wurden um das Feuer von Innen und Außen zu bekämpfen. Die Feuerwehr Rendsburg wurde noch nachalarmiert um mit Spezialwerkzeug zu unterstützen. Beim Eintreffen war das Feuer schon größtenteils unter Kontrolle und es brauchten nur noch vereinzelte Glutnester abgelöscht werden. Neben den Feuerwehren aus Fockbek und Rendsburg waren noch der Rettungsdienst und die Polizei an dem Einsatz beteiligt. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte bis 0:30 Uhr im Einsatz, die Rendsburger Straße (B202) war für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte: Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr Fockbek, Feuerwehr Rendsburg und Feuerwehr Technische Zentrale.

Text und Fotos: Feuerwehr Fockbek J.Damm Überarbeiter Text: Daniel Passig Kreisfeuerwehrverband

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Daniel Passig

Telefon: 04331 / 28581 (Verband)

Mobil: 0176 / 644 12 457

E-Mail: passig@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell