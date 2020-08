Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Reh durch Unbekannte erlegt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein abgezogenes Rehfell mit Einschusslöchern wurde von Waldarbeitern am Dienstag, 04.08.2020, auf der "Möhrenseite" der Stadt Zell aufgefunden. Es dürfte sich nicht um einen berechtigten Abschuss gehandelt haben. Laut des Jagdpächters soll es in den vergangenen Wochen immer wieder zu möglichen Schussgeräuschen gekommen sein, die niemandem zugeordnet werden konnten. Weiter sollen immer wieder Lichter im Wald wahrzunehmen gewesen sein. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

