Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Roter Löwe-Laubenweg

Zwei Fahrzeuge beschädigt-Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch (10.06.) auf Donnerstag stand zwei Fahrzeuge ordnungsgemäß auf dem Sandparkplatz zu den Kleingärten am Ende des Laubenweges geparkt. Am nächsten Morgen mussten die Besitzer eines schwarzen Jaguars sowie eines blauen Mazda erhebliche Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen. Offenbar wurde mehrfach mit einem spitzen Gegenstand durch das Karosserieblech gestochen. Der Sachschaden dürfte über 25.000 Euro liegen.

Die Ermittler des 2. Polizeirevier Lübeck bitten um Zeugenhinweise zu diesem Tatgeschehen unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Email unter ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell