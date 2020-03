Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 13.03.-14.03.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze Zeit: 12.03.2020, 11:30 - 13.03.2020, 08:50 Uhr Hergang: Ein 31-jähriger Salzgitteraner bemerkte am 13.03.2020, um 08:50 Uhr, dass der linke Außenspiegel seines Pkw Mercedes-Benz erheblich beschädigt ist. Er hatte seinen Pkw am Vortag gegen 11:30 Uhr auf einem Parkstreifen der Straße Hinter dem Salze in Fahrtrichtung Nord-Süd-Straße zum Parken abgestellt. Nach ersten Ermittlungen stieß ein zurzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren auf der Fahrbahn gegen den Außenspiegel und zerstörte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sie um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 zu melden.

Taschendiebstahl Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Burgundenstraße Zeit: 13.03.2020, 18:00 - 18:15 Uhr Hergang: Eine 54-jährige befand sich zur Tatzeit in den Räumlichkeiten eines Lebensmittelgeschäftes und tätigte hier ihre Einkäufe. Währenddessen wurde ihr aus einer Außentasche ihrer am Körper getragenen Jacke unbemerkt ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendet.

