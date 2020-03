Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 14. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Betrug (sog. Enkeltrick - Versuch):

Dahlum, 12.03.20, 15:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten durch einen sog. "Enkeltrickanruf" Geld von der Geschädigten zu erlangen. Eine Geldübergabe fand nicht statt, es entstand kein Vermögensschaden.

Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht auf derartige Anrufe einzugehen bzw. ein Höchstmaß an Misstrauen gegenüber telefonischen Geldforderungen an den Tag zu legen. Ein seriöser Mensch fordert keine hohen Geldbeträge am Telefon!

Verkehrslage:

- entfällt -

