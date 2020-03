Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 13. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Roklum: Unbekannte versuchen offenbar Zigarettenautomat zu stehlen

Freitag, 13.03.2020, gegen 00:10 Uhr

Ein Zeuge beobachtet am frühen Freitagmorgen wie drei bislang unbekannte Person offenbar versuchten einen Zigarettenautomaten aus seiner Wandverankerung eines Hauses in der Hauptstraße zu hebeln um ihn dann vermutlich zu entwenden. Nachdem die Unbekannten bemerkt hatten, dass ihr Vorhaben nicht unbemerkt geblieben war, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Der Zigarettenautomat wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könne keine Angaben gemacht werden.

Wolfenbüttel: Autofahrerin mit 2,67 Promille unterwegs

Donnerstag, 12.03.2020, 17:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei die Fahrerin eines Autos, die zuvor einem anderen Autofahrer aufgrund der sehr unsicheren Fahrweise auf der Halberstädter Straße aufgefallen war. Bei der Kontrolle der 40-jährigen Fahrerin aus Salzgitter stellten die Beamten dann auch eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

