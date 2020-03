Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 12. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: vier leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Donnerstag, 12.03.2020, gegen 13:25 Uhr

Am Donnerstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Leipziger Straße / Doktorkamp / Ludwig-Richter-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt worden sind. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 38-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen vermutlich aus Unachtsamkeit ein entgegenkommendes Auto eines 19-jährighen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrer sowie zwei weitere PKW Insassen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

