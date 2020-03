Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 12. März 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Lack eines PKW zerkratzt

Dienstag, 10.03.2020 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.03.2020, 11:00 Uhr

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines zum Parken im Wilhelm-Kunze-Ring abgestellten VW Golf an mehreren Stellen an der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Mittwoch, 11.03.2020, gegen 15:15 Uhr

Die Polizei Salzgitter ermittelt in einem Fall von Straßenverkehrsgefährdung, der sich am Mittwochnachmittag auf der Berliner Straße Fahrtrichtung Neißestraße ereignet haben soll. Demnach soll ein 24-jähriger Autofahrer einen weiteren PKW innerorts und mit Befahren der Gegenfahrbahn überholt haben. Beim Wiedereinscheren konnte der Überholte einen Zusammenstoß nur durch einen Bremsvorgang verhindern. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Autofahrer, soll einen Zusammenstoß offenbar nur durch ein Ausweichmanöver verhindert haben. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der unbekannte, entgegenkommende Autofahrer werden gebeten sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen. 05341 / 1897-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell