Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden (2 Meldungen): Diebstahl von Klimageräten - Zeugensuche // Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Rheinfelden: Diebstahl von Klimageräten - Zeugensuche

Am Dienstag, 11.08.20, gegen 18.40 Uhr, nahm ein Mann bei einem Baumarkt in der Schildgasse zwei im Eingangsbereich zum Verkauf abgestellte Klimageräte und lud diese in seinen Wagen. Mitarbeiter sprachen den Mann an und verlangten das Vorzeigen des Kassenbons. Daraufhin setzte sich der Mann in seinen Toyota und fuhr davon. Der Diebstahlsschaden liegt bei etwa 400 Euro. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug ein Basecap und hatte Tattoos am rechten Arm sowie an der linken Hand. Bei dem Auto soll es sich um einen Toyota Auris gehandelt haben, an welchem Kennzeichen aus einem Diebstahl vom 08.08.20 angebracht waren. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

Rheinfelden-Warmbach: Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Am Dienstag, 11.08.20, zwischen 11.45 und 12.45 Uhr, wurde an einem Fiat, welcher beim Schwimmbad in der Eichbergstraße geparkt war, die teilweise geöffnete Seitenscheibe heruntergedrückt und anschließend eine Handtasche daraus entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell