Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Glätteunfall

Wilsum (ots)

Heute kam es gegen 07:50 Uhr auf der Uelsener Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall. Dabei war die Fahrerin eines Pkw mit angehängtem Pferdeanhänger unterwegs auf der Uelsener Straße in Richtung Uelsen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn geriet das Gespann ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es überschlug sich und kam in einer Böschung zum Stehen. Beide Insassen wurden dabei leicht verletzt. Das geladene Pony blieb unverletzt.

