Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Pkw überschlägt sich

Bad Bentheim (ots)

Heute kam es gegen 08:50 Uhr auf der Ochtruper Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr der Fahrer eines Mercedes die Ochtruper Straße in Richtung Bad Bentheim. Vermutlich um einem Reh auszuweichen kam der Fahrer in einer langegezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlägt sich der Pkw mehrmals und kam in einem angrenzenden Vorgarten auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

