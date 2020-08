Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Waldarbeiter durch Blitzschlag verletzt

Freiburg (ots)

Durch einen Blitzeinschlag ist am Dienstagmittag, 11.08.2020, ein Waldarbeiter bei Grafenhausen verletzt worden. Gegen 14:40 Uhr war der 24-jährige gerade damit beschäftigt, einen Baum zu fällen. In diesem Moment schlug ein Blitz in den Baum ein und traf auch den Mann. Dieser erlitt Verbrennungen an den Füßen und im Bereich einer Hosentasche, wo sich das Smartphone des Mannes befand. Der Verletzte wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg verlegt. Nach Zeugenaussagen kam das Gewitter aus heiterem Himmel. Mit dem Blitzeinschlag war der erste Donnerschlag zu vernehmen.

