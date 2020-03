Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Personen verletzt

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln/Deelsen. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12 Uhr mittags verletzt. Eine 21-jährige Fahranfängerin befuhr mit einem VW Golf die Deelsener Straße (K21) aus Deelsen kommend in Richtung Kirchlinteln, als sie in einer Linkskurve scheinbar ungebremst geradeaus fuhr. Im Seitenraum prallte der Pkw gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihr gleichaltriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, woraufhin beide mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden mussten. Am Unfallort war zudem ein Notarztwagen eingesetzt. Der Pkw wurde bei dem Unfall vollständig zerstört, er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

