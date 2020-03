POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Pkw brennt lichterloh

Kirchlinteln/Brunsbrock. Zu einem Einsatz am Hahnenkamp wurden Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagmorgen gerufen. Kurz nach 2 Uhr entdeckte ein Zeuge einen brennenden BMW, der auf dem Grünstreifen neben dem Hahnenkamp geparkt abgestellt war. Das Auto brannte bereits lichterloh, als die alarmierten Brandbekämpfer kurze Zeit später eintrafen. Ein angrenzender Zaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Sehlingen und Kirchlinteln löschten den Brand letztlich ab, das Wrack wurde im Anschluss abgeschleppt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Obernstraße wurde am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 41-jähriger Kia-Fahrer war auf der Obernstraße in Richtung Verden unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich geradeaus fahren wollte, bog der ihm entgegenkommende 19-jährige Krad-Fahrer nach links in die Brückenstraße ab, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der Motorradfahrer erlitt bei dem folgenden Sturz leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Motorrad wird auf 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Betrunken auf der A1

Achim. Am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr kam ein 58-jähriger Lkw-Fahrer im Bremer Kreuz von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit einer Schutzplanke. Für die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel war die Unfallursache schnell klar: Der 58-jährige Bulgare war schwer alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab 2,16 Promille. Zeugen berichteten, dass der Lkw-Fahrer vor dem Unfall auf der A1 in Richtung Osnabrück über alle drei Fahrstreifen hin und her pendelte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden hielt sich mit rund 2.000 Euro ebenfalls in Grenzen. Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Heizlüfter gestohlen

Schwanewede. Auf zwei Heizlüfter hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag in eine Hütte am Henri-Dunant-Weg eingestiegen sind. Die Hütte wird als Aufenthalts- und Versammlungsraum des DRK genutzt. Da hier keine Wertgegenstände gelagert werden, wurde neben den Heizlüftern vermutlich kein weiteres Diebesgut erlangt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Einbruch in Tankstelle

Ritterhude. Unbekannte Täter sind am Donnerstag, kurz nach 1 Uhr nachts, in eine Tankstelle an der Ihlpohler Heerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Bisherigen Erkenntnissen waren drei Täter in das Tankstellengebäude eingestiegen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Unfallzeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Da die Unfallbeteiligten nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Am Pumpelberg/Schwaneweder Straße unterschiedliche Hergänge schildern, sucht die Polizei Osterholz nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Mittwoch gegen 19:15 Uhr im Kreuzungsbereich nach links ab, dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 61-jährigen VW-Fahrer. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Unfallschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampel für sie jeweils Grün angezeigt hatte. Hinweise zum Unfallhergang werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

