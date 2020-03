Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Die Polizei warnt: Betrüger nutzen Corona-Angst aus

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreise Verden und Osterholz.

Derzeit muss vor Kriminellen gewarnt werden, die die Angst vor dem Corona-Virus für Phishing- und Malwarekampagnen ausnutzen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ist diese Masche im Zusammenhang mit der Corona-Krise bislang zwar noch nicht registriert worden. Dass Betrüger derartige Versuche aber auch im Landkreis Verden/im Landkreis Osterholz unternehmen werden, ist jedoch nicht ausgeschlossen. Daher warnt das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz schon jetzt, erklärt die Begehungsweise der Täter und gibt Tipps, wie man sich vor derartigen Betrügereien schützen kann.

Die Täter nutzen zunächst die Angst vor dem Virus aus und senden vor diesem Hintergrund gefälschte E-Mails im Namen fremder Organisationen wie z.B. der Weltgesundheitsorganisation oder getarnt als Hygienetipps. Über die in den E-Mails übermittelten Links werden die Nutzer auf andere gefälschte Internetseiten geleitet, damit die Ahnungslosen hier Nutzerdaten für andere Dienste preisgeben. Möglich ist auch, dass die Anhänge der betrügerischen Mails mit Schadsoftware (wie Viren) infiziert sind.

In allen Fällen rät die Polizei um Einhaltung einiger Tipps, damit die Betrüger keine Chance haben:

- Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, wenn Sie den Absender nicht kennen.

- Starten Sie in E-Mails keine Downloads über den direkten Link. Öffnen Sie insbesondere keine angehängten Dateien.

- Verraten Sie grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder per Telefon oder per Post.

- Nutzen Sie Antivirenprogramme und Firewalls.

Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Erreichbarkeit 8-16 Uhr nur mobil: 01525/6880698

Keine Erreichbarkeit im Büro

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell