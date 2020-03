Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unbekannter sägt am Baum Verden/Walle. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag an einem Baum gesägt, der auf einem Privatgrundstück an der Großen Ringstraße steht. Die mehrere Meter hohe Birke wurde dadurch derart beschädigt, dass sie gefällt werden muss. Die Polizei Verden hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Trickdiebe in Schwanewede

Schwanewede. Zwei Trickdiebe trieben am Dienstag kurz vor 14 Uhr ihr Unwesen an der Blumenthaler Straße. Während einer der beiden Täter ein hier wohnendes älteres Ehepaar auf dem Grundstück ablenkte und aus dem Haus lockte, drang sein Komplize in das Einfamilienhaus ein und suchte hier nach Diebesgut. Letztlich wurde Schmuck entwendet, mit dem das Duo flüchten konnte. Von beiden Tätern liegt eine Beschreibung vor. Demnach handelt es sich um zwei Männer, von denen einer 40 Jahre alt, 160 cm klein und schlank war. Sein Komplize war geschätzte 35 Jahre alt, 170 cm groß und ebenfalls schlank. Er hatte kurze Haare, einen dunklen Dreitagebart und trug eine braune Lederjacke. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Geparkten Pkw gestreift

Ritterhude. Ein an der Grünen Straße geparkter Audi wurde am Dienstag zwischen 17 und 17:30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer gestreift und dadurch erheblich beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher, der allein am Audi einen Schaden von rund 5000 Euro angerichtet hat, liegen nicht vor. Die Polizei Ritterhude ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04292/990760 zu melden.

