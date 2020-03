Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung durch Aufkleber

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Montagabend haben unbekannte Täter diverse Aufkleber in der Innenstadt von Verden geklebt. Gegen 23 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass im Bereich des Landgerichts am Johanniswall Stromkästen beklebt wurden. Weitere Kleber wurden später in der Fußgängerzone entdeckt. Da nicht klar ist, ob alle Sticker rückstandslos entfernt werden können, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

