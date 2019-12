Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Zollfahndung stellt 12 kg Marihuana sicher - 2 Beschuldigte in Untersuchungshaft

Magdeburg (ots)

Am 12. Dezember 2019 wurden durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt zwei Personen in Magdeburg wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen.

Im Anschluss wurde die Wohnung der beiden 28 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt durch Beamte des Zollfahndungsamts Hannover -Dienstsitz Magdeburg- durchsucht. Hierbei konnten insgesamt 12,2 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

Die festgenommenen Personen, welche bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt sind, wurden am nächsten Tag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Magdeburg vorgeführt, welche gegen beide Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Zollfahndungsamt Hannover geführt.

