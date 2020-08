Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hinweise nach Unfallflucht in Ochshäuser Straße erbeten: Unbekannter krachte in VW Caddy

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am vergangenen Freitagmorgen krachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Ochshäuser Straße gegen einen geparkten VW Caddy (siehe Foto). Ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Die bisherigen Ermittlungen durch die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei führten nicht zur Identifizierung des flüchtigen Fahrers. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder ein Fahrzeug mit beträchtlichen Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugfront geben können.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, muss sich der Unfall in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 8:00 Uhr an dem Freitagmorgen (14.08.) ereignet haben. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit seinem Wagen auf der Ochshäuser Straße vom Leipziger Platz kommend in Richtung Forstefeldstraße unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 8 war er dann aus noch unbekannten Gründen gegen den geparkten VW Caddy gekracht, an dem dadurch hinten links ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstanden war.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein vorne rechts beschädigtes Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell