POL-NB: Diebstahl eines Transporters Fiat

In der Zeit vom 07.09.2019 bis zum 19.09.2019 wurde in Waren ein Transporter der Marke Fiat Ducato entwendet. Das Fahrzeug wurde durch den Fahrzeughalter am 07.09.2019 gegen 21:00 Uhr in einer Parknische Am Rothengrund, in der Nähe der Wendeschleife abgestellt. Am 19.09.2019 gegen 20:00 Uhr stellte der Fahrzeughalter den Diebstahl des Fahrzeugs fest. Das 13 Jahre alte Fahrzeug ist weiß und hat im unteren Bereich der Türen mit der schwarzen Aufschrift "BREAK THE Silence" angebracht. Der Transporter hat manuell bedienbare Auffahrrampen zum Transport von Fahrzeugen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zu dem entwendeten Ford Focus (Pressemitteilung vom 19.09.2019 10:24 Uhr) gibt, kann derzeit nicht gesagt werden und wird im Rahmen der Ermittlungen überprüft. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen oder andere sachliche Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

