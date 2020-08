Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Der Polizeiladen auch nach den Ferien "Open Air"

Kassel (ots)

Im Zuge der Corona-Pandemie musste das vielen Bürgerinnen und Bürgern in Nordhessen bekannte Angebot der Beratungsstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention im Polizeiladen in der Wolfsschlucht 5 in 34117 Kassel bis auf Weiteres geschlossen werden. Seither können Sie sich Montag bis Freitag, von 07.30 bis 16.00 Uhr, telefonisch unter der Nummer 0173-6597389 an das Präventionsteam wenden.

Unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften und der vorgeschriebenen Abstandsregelungen bieten wir unsere Informationen sowie Beratungen vor dem Polizeiladen "Open Air" auch nach den Schulferien weiter an.

Bereits seit dem 04. August 2020 sind wir weiterhin jeweils dienstags von 13.00 bis 15.00 Uhr und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr für Sie vor Ort.

Ob Einbruchschutz, Verkehrsprävention, Opferschutz, Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Menschen, richtiges und sicheres Verhalten im Internet und Einstellungsberatung; wir stehen Ihnen sehr gerne mit unserem Service zur Verfügung. Da Freiluftveranstaltungen immer mit dem Einflussfaktor Wetter umgehen müssen, bitten wir bereits im Vorfeld um Verständnis, falls ein grundsätzlich geplanter Präsenztermin witterungsbedingt kurzfristig nicht durchgeführt werden kann.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell