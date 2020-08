Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Apothekeneinbruch in Bettenhausen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und dem gestrigen Montagmorgen in eine Apotheke im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und haben Wechselgeld aus einer Kasse sowie Medikamente erbeutet. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Die Ermittler der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in der Leipziger Straße, nahe der Osterholzstraße, zwischen dem Geschäftsschluss am Samstagnachmittag, 13:00 Uhr, und dem gestrigen Morgen, 07:50 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hatten mit mitgebrachtem Werkzeug eine Seiteneingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Apotheke verschafft. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Vermutlich durch die aufgebrochene Tür flüchteten die Einbrecher letztlich wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Apotheke gemacht haben oder den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

