POL-KS: Pkw weicht entgegenkommender Radfahrerin aus und kollidiert mit Schild: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Kasseler Unterneustadt ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein 53-jähriger Autofahrer gegenüber den aufnehmenden Polizisten angab, musste er einer entgegenkommenden Radfahrerin ausweichen, die auf seiner Fahrspur unterwegs gewesen war. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrsschild (siehe Foto). Die Fahrradfahrerin flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Wie die am Unfallort in der Bädergasse, Ecke "Holzmarkt" eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 16 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 53-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem VW Golf auf der Bädergasse aus Richtung Fulda kommend in Richtung des Holzmarktes unterwegs gewesen, als ihm plötzlich auf seiner Fahrspur die Fahrradfahrerin entgegenkam. Um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste er seinen Angaben zufolge nach links ausweichen und kollidierte mit dem Mast des Verkehrsschildes. Während an dem Pkw ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, beziffern die aufnehmenden Polizisten den Sachschaden an dem Schild auf rund 800 Euro. Die unbekannte Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Elisabeth-Selbert-Promenade davon. Sie war schwarz gekleidet und hatte schulterlange blonde Haare, so der VW Fahrer.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

