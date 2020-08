Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach mutmaßlichem Raub am Kaufunger Steinertsee gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend wandte sich ein 43-Jähriger aus Kaufungen im Bereich des Steinertsees an eine Passantin und bat diese, die Polizei rufen, da er von zwei Unbekannten unter Vorhalt eines Messers beraubt worden sei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den von dem 43-Jährigen beschriebenen Tätern führte nicht mehr zum Erfolg. Nun suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können.

Wie der 43-Jährige später in seiner Vernehmung gegenüber Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, habe sich die Tat gegen 21:30 Uhr auf einer Bank direkt am Steinertsee ereignet. Während er dort saß, hätten sich ihm die beiden Täter angenähert und plötzlich unter Vorhalt eines Messer zur Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Mit seiner Geldbörse seien die beiden Unbekannten dann in Richtung des dortigen Parks geflüchtet. Es soll sich um einen ca. 1,60 Meter großen Mann mit dicker Statur, südländischem Äußeren und einer schwarz-gelben oder schwarz-weißen Sportjacke mit Kapuze sowie einen 1,80 bis 1,85 Meter großen, akzentfreies Deutsch sprechenden Mann mit muskulöser Figur, schwarzen Haaren, schwarzer Hose und schwarzem T-Shirt gehandelt haben.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell