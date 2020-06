Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: zwei Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt ++ Einbruch in Museum

Cuxhaven (ots)

Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Wurster Nordseeküste / Wremen. Ein 7-jähriges Mädchen wurden gestern, 17.06.2020, gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Der Unfallflüchtige fuhr mit seinem PKW, vermutlich ein Mercedes, auf der Wremer Straße in Richtung Bremerhaven. In Höhe Hausnummer 101 lief das 7-jährige Mädchen auf die Fahrbahn und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Fahrzeugführer stieg nach der Kollision kurz aus, entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallstelle, ohne dem verletzten Mädchen zu helfen oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743-9280, zu melden.

Kind kollidiert mit einem Pkw und wird leicht verletzt

Geestland / Bad Bederkesa. Ein 8-jähriger Junge aus Bad Bederkesa wurde gestern, 17.06.2020, gegen 11.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg die abschüssige Bergstraße hinunter in Richtung Ortsmitte. Als das Fahrrad immer schneller wurde, verlor er die Kontrolle und fuhr auf die Fahrbahn. Hier kollidierte das Fahrrad mit dem PKW einer entgegenkommenden 69-jährigen aus dem Landkreis Rotenburg. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand geringer Sachschaden.

Einbruch in Fort Kugelbake

Cuxhaven. Unbekannte haben die derzeitige Schließung des Fort Kugelbake ausgenutzt und sind im Laufe der vergangenen Woche in das Museum eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen, stellten diverse Gegenstände um und hinterließen Farbschmierereien. Entwendet wurden schließlich Gartengeräte und eine Museumswaffe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

