POL-CUX: Werkstattwagen aufgebrochen ++ PKW-Kontrolle - Drogeneinfluss ++ Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Spezialwerkzeug gestohlen

Beverstedt. In der Nacht von Montag, 15.06.2020, auf Dienstag, 16.06.2020, haben unbekannte Täter einen Werkstatt-LKW im Heerstedter Mühlenweg aufgebrochen. Die Täter entwendeten Baumaschinen und Spezialwerkzeuge im Wert von einigen tausend Euro. Der Versuch, auch noch die Tür eines Bauanhängers aufzuhebeln, misslang. Hier entstand nur geringer Schaden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Beverstedt, 04747-9317390, oder Schiffdorf, 04706-9480, zu wenden.

Fahrzeugkontrolle Ohne Führerschein - aber mit Drogen

Wingst. Die Polizei Hemmoor kontrollierte am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr einen 26-jährigen PKW-Fahrer aus der Stadt Geestland. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Zudem ergab die Überprüfung, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen war, er den Führerschein jedoch noch nicht abgegeben hatte. Dies holten die Beamten in Form einer Sicherstellung nach. Dem 26-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Besitz von Drogen.

Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Cuxhaven. Eine 61-jährige Cuxhavenerin ist gestern Vormittag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Sie fuhr mit ihrem Pedelec in der Catharinenstraße an geparkten Autos vorbei. Eine 56-jährige Autofahrerin in einem der geparkten Autos übersah die Radlerin und öffnete die Fahrertür. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

