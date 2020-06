Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Suche nach einer Person

Cuxhaven (ots)

Am 16.06.2020 gegen 15:00h wurde der Polizei eine orientierungslos wirkende, ca. 25 Jahre alte männliche Person gemeldet, die sich auffällig im Bereich der Ortsgrenze Langen und Debstedt bewegen soll. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen durchgeführt. Letztlich wurde aufgrund eines Zeugenhinweises, dass die Person in einen See gewandert sei, die Suchmaßnahmen in diesem Bereich intensiviert. Gegen 16:00h konnte die Person im Bereich des Sees angetroffen werden. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes ist der junge Mann in eine in der Nähe befindliche Klinik gebracht worden.

