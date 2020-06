Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Exhibitionist am Baggersee

Cuxhaven (ots)

Exhibitionist am Baggersee - Zeugen gesucht

Geestland/Hymendorf. Am vergangenen Samstag, 13.06.2020, gegen 15 Uhr, wurden zwei 14-jährige Mädchen durch einen Mann sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich an der Badestelle des kleinen Hymendorfer Baggersees an der Hymendorfer Straße. Der Täter wird von den Mädchen als etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180cm groß beschrieben. Er hatte kurze, auffallend blonde Haare und sprach deutsch ohne Akzent, mit einer tiefen Stimme. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen, bauchfreien, ärmellosen Top, kurzer Jeans und knöchelhohen dunklen Turnschuhen. Als der Mann bemerkte, dass die Mädchen die Polizei anriefen, flüchtete er mit einem schwarzen Damenfahrrad. Nach Zeugenaussagen soll sich der Täter bereits in den vergangenen Jahren an dem Baggersee aufgehalten haben, ohne dass es jedoch zu ähnlichen Vorfällen gekommen war. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, wenden sich bitte unter 04743-9280 an die Polizei Geestland.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell