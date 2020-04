Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Drei Männer bei Verkehrsunfällen auf der A 2 getötet - Bergungsarbeiten seit den frühen Morgenstunden beendet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0449

Wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0448 berichtet, haben sich auf der A 2 am Dienstagabend (28. April) zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden zwei Autofahrer (26 und 44) sowie ein Lkw-Fahrer (58) getötet. Zwei Ersthelfer (30 und 35) wurden verletzt.

Die Verkehrsunfälle ereigneten sich gegen 19.45 Uhr in Höhe des Parkplatzes Ickern direkt hintereinander. Den ersten Ermittlungen zufolge war ein 26-Jähriger aus Castrop-Rauxel auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen unterwegs als sein Wagen in Höhe des Parkplatzes aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und zunächst mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Von dort schleuderte er auf den Verzögerungsstreifen des Parkplatzes und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten, niederländischen Lkw. Von diesem abgewiesen prallte er schließlich noch gegen den Anhänger eines weiteren parkenden, polnischen Lkw.

Direkt im Anschluss ereignete sich der zweite Unfall. Der 58-jährige Fahrer des niederländischen Lkw (aus Rotterdam) war in der Zwischenzeit ausgestiegen um Erste Hilfe zu leisten. In diesem Moment näherte sich von hinten das Auto eines 44-Jährigen aus Recklinghausen. Dies kollidierte mit dem niederländischen Lkw und schleuderte dessen Fahrer gegen sein Fahrzeug. Er starb noch an der Unfallstelle. Anschließend prallte das Auto linksseitig gegen eine Schutzplanke und ebenfalls gegen den polnischen Lkw. Der Recklinghäuser erlitt ebenfalls tödliche Verletzungen.

Zwei Ersthelfer, die sich bereits an der Unfallstelle eingefunden hatten, wurden bei der zweiten Kollision ebenfalls verletzt - ein 35-Jähriger aus Selm schwer und ein 30-Jähriger aus Waltrop leicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A 2 sowie der Parkplatz gesperrt werden. Die Hauptfahrbahn konnte gegen 3.40 Uhr wieder freigegeben werden. Der Einsatz war schließlich gegen 5 Uhr beendet.

Die genauen Unfallhergänge und -ursachen sind nun Gegenstand umfangreicher Unfallermittlungen.

