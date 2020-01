Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Hilflose Person vor Bahnhofsmission

Koblenz (ots)

Am Dienstmittag wurde vor der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Koblenz ein am Boden liegender, regungsloser 49-Jähriger von der Bundespolizei angetroffen. Aufgrund seines Zustands - extrem alkoholisiert, nicht aufnahmefähig - wurde ein Notarzt hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Unterbringungsbeschluss des Amtsgerichts Andernach - Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung - vorliegt. Weiterhin ein anhängiges Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Sachbeschädigung.

Nach Abschluss der vor Ort durchgeführten Maßnahmen wurde er mittels RTW und Ordnungsamt Koblenz der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach zugeführt.

