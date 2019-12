Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Wohnhaus und Auto

Iserlohn (ots)

In Sümmern scheiterten unbekannte Einbrecher an einem Wohnhaus Am Feldmarkring. (Tatzeit: gestern in der Zeit von 19 Uhr - 22 Uhr) Die Täter versuchten sich an einer dortigen Terrassentür und scheiterten. Es entstand Sachschaden.

An der Untergrüner Straße brachen unbekannte Auto Aufbrecher einen geparkten grünen Golf auf und nahmen das im Fahrzeug liegende Portemonnaie und persönliche Papiere an sich. Es entstand Sachschaden. (Tatzeitraum: Nacht vom 09.12. - 10.12.2019)

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell