Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau geschubst und Handtasche geraubt/Einbruch in Wohnhaus

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 18.05 Uhr wurde eine 57-jährige Lüdenscheiderin, die allein durch den Brighouse Park (von der Paulinenstraße in Richtung Sauerfels) ging, plötzlich von hinten geschubst. Die Frau ging zu Boden. Zwei dunkel gekleidete Personen nahmen ihr die Handtasche weg. Die Lüdenscheiderin wurde leicht verletzt bei dem Überfall. Täterbeschreibung: zwei männliche Täter, dunkel gekleidet, Fluchtrichtung Sauerfelder Straße.

Zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstagmorgen wurde an der Wilhelm-Busch-Straße in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte durchsuchten in mehreren Zimmern die Schränke.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell