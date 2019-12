Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher Am Knapp

Hemer (ots)

Am gestrigen Dienstag, 10.12.2019, zwischen 18 und 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Parterre auf und durchsuchten ein Wohnhaus. Die Einbrecher nahmen Schmuck an sich und flüchteten bislang unerkannt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell