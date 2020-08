Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wurf mit voller Bierflasche beschädigt Audi und verletzt 54-Jährigen: Betrunkene 33-Jährige muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Durch den Wurf mit einer vollen Bierflasche beschädigte eine betrunkene 33-Jährige aus Kassel am gestrigen Montagabend in der Hartwigstraße einen fahrenden Audi. Zudem erlitt ein 54-jähriger Mann durch die umherfliegenden Glassplitter eine Verletzung am Knöchel. Die 33-jährige Frau muss sich nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, ereignete sich der Vorfall gegen 22:15 Uhr. Mehrere Zeugen hatten sich wegen der erheblich alkoholisierten Frau bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass sie am Wesertorplatz offenbar absichtlich die volle Bierflasche gegen ein auf der Hartwigstraße fahrendes Auto geworfen hatte. Wie die anschließend eingesetzte Streife feststellte, waren durch den Flaschenwurf Kratzer an der Fahrerseite des Audi in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Darüber hinaus war der 54-jährige Mann aus Kassel durch die zerbrochenen Glassplitter leicht verletzt worden. Da sich die angetroffene 33-Jährige äußerst aggressiv und völlig uneinsichtig zeigte, musste sie die Nacht zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtige dauern an.

