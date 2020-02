Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Freitag, 14.02.2020, zw. 13:45 - 15:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Trier-Ehrang, Ehranger Straße in der Nähe des Bahnhofs einen ordnungsgemäß quer zur Fahrbahn abgestellten dunklen Pkw Jeep Renegade an der hinteren rechten Fahrzeugecke. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Schweich.

