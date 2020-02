Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer polizeilichen Warnbarke

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, den 09.02.2020 gegen 01:30 Uhr, stellte die Polizei Hermeskeil zur Absicherung und Markierung beschädigter Leitplanken an der B 407, hinter der Abfahrt Waldweiler, zwei Warnbarken auf. Als ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei die beiden Warnbarken am 09.02.2020 gegen 10:30 Uhr einsammeln wollte, konnte dieser nur noch eine Warnbarke vorfinden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel.: 06503/91510

