Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ergänzende Pressemeldung zum Brand in Niederhosenbach

Niederhosenbach (ots)

Die drei bei einem Brand in der Hohlstraße in Niederhosenbach am Abend des 13.02.2020 verletzten Personen sind wohlauf und wurden nach eingehenden Untersuchungen wieder aus dem Klinikum entlassen. Ermittlungen der Kriminalpolizei Idar-Oberstein haben inzwischen ergeben, dass ein technischer Defekt im Bereich des Kühlschrankes der Küche den Brand verursacht hat. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Niederhosenbach, Herrstein und Kempfeld im Einsatz. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

