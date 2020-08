Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum schweren Unfall auf B 251: Beifahrer tödlich verletzt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere um 09:44 Uhr veröffentlichte Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4682218)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Nachdem gegen 09:15 Uhr auf der B 251 zwischen Habichtswald-Ehlen und dem Ortsteil Dörnberg ein Pkw mit einer Leitplanke kollidierte, ist der Beifahrer in dem Fahrzeug so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Alfa Romeo erlitt ebenfalls Verletzungen, über deren Art und Schwere bislang noch keine näheren Informationen vorliegen.

Aus welchen Gründen der in Richtung Habichtswald-Ehlen fahrende Pkw von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gibt es derzeit nicht, wenngleich der genaue Unfallhergang noch unklar ist.

Die B 251 ist aufgrund der Unfalls zwischen Habichtswald-Ehlen und Dörnberg voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Medienvertreter werden gebeten, bei einer Bildberichterstattung zu berücksichtigen, dass Angehörige noch nicht verständigt worden sind.

