Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau i.Schw. : Sachbeschädigung bei der Straßenmeisterei - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Umzäunung der Straßenmeisterei in Schönau-Brand überstiegen Unbekannte zwischen Freitag, 07.08.2020 und Montag, 10.08.2020, und richteten auf dem Gelände einen Sachschaden von rund 300 Euro an. Mit einem Eisenrohr wurde eine Fensterscheibe des Lagerbereiches eingeschlagen und dort gestapelte Dachziegel auf dem Boden zerschlagen. Am nahegelegenen Garagengebäude wurde an der Zugangstüre die Plexiglasscheibe eingeschlagen. Ins Gebäude selbst wurde offensichtlich nicht eingedrungen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

