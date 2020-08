Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Schweinekopf an Haustür angeschraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.08.2020 auf Samstag 08.08.2020 schraubten unbekannte Täter einen echten Schweinekopf an die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Metzgerstrasse in Kenzingen.

Aus jetziger Sicht kann nicht festgestellt werden an wen sich der Schweinekopf richten soll und welchen Zweck die Täterschaft damit erreichen will.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Schweinekopfes geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell