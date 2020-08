Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Rickenbach: Gebäudebrand" - kein Personenschaden - nahezu kompletter Viehbestand getötet - Millionenschaden

Freiburg (ots)

Der Brand des landwirtschaftlichen Anwesens ist unter Kontrolle, ist aber noch nicht vollständig gelöscht. Durch das Feuer brannten die Stallungen und eine Werkstatt bis auf die Grundmauern nieder. Am Wohnhaus wurde zumindest das Dachgeschoss schwer in Mitleidenschaft gezogen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings fiel nahezu der komplette Viehbestand dem Feuer zum Opfer. Lediglich fünf Tiere von ca. 50 Stück Vieh konnten gerettet werden. Im Feuer barsten ein Dieseltank und im Gebäude gelagerte Gasflaschen. Durch dadurch herumgeschleuderte Gegenstände wurde ein Nachbaranwesen beschädigt, glücklicherweise aber keine Personen getroffen. Der Sachschaden dürfte im Millionenbereich liegen. Die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen an der Brandstelle werden aufgenommen, sobald das Anwesen betreten werden kann.

Erstmeldung

In Rickenbach, Ortsteil Bergalingen, steht ein landwirtschaftliches Anwesen seit ca. 05.40 Uhr im Vollbrand. Der Lösch- und Rettungseinsatz ist derzeit im Gange.

Es wird nachberichtet.

FLZ/Fi

