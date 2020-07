Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Riskantes Überholmanöver

Werl (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:15 Uhr, ist ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der B 1 gestürzt. Der Mann aus Unna war in Fahrtrichtung Unna unterwegs und hatte an einer Ampel beschleunigt, um eine Reihe von Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu überholen. Dabei überfuhr er die dortigen Sperrflächen und stieß mit einer Verkehrsinsel zusammen. Er kam zu Fall und rutschte über die Gegenfahrbahn. Mit dem Rettungswagen wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Honda-Motorrad erlitt einen Totalschaden. Andere Personen oder Fahrzeuge kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Insgesamt beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf etwa 6000 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell