Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Stampfer und Rüttelplatte aus Baucontainer gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel- Wesertor:

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und dem gestrigen Montagmorgen sind Unbekannte in einen Baucontainer im Kasseler Stadtteil Wesertor eingebrochen und haben zwei Vibrationsstampfer, eine kleine Rüttelplatte, ein Stromaggregat sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 6.000 Euro erbeutet. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Es dürfte sich allem Anschein nach um mehrere Diebe gehandelt haben, die zum Abtransport der Beute mindestens ein Fahrzeug nutzten.

Der Einbruch war der Polizei am gestrigen Montagmorgen um 06:30 Uhr von Mitarbeitern der bestohlenen Baufirma gemeldet worden. Noch am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, soll auf der Baustelle in der Mönchebergstraße, nahe der Kurt-Wolters-Straße, alles in Ordnung gewesen sein. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten die Täter den Container gewaltsam geöffnet, um an das Diebesgut zu gelangen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Wohin die Diebe nach der Tat flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell