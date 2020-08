Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei unbekannte Täter berauben 15-Jährigen: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag in der Kasseler Pestalozzistraße einem 15-Jährigen aus Kassel Geld geraubt und ihn durch Schläge im Gesicht verletzt. Die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich bei den weiteren Ermittlungen nun Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der 15-Jährige hatte nach der Tat mit seinem Vater die Wache des Kriminaldauerdienstes aufgesucht und dort Anzeige wegen des Raubes erstattet. Wie er den Kriminalbeamten berichtete, war er gegen 17 Uhr zu Fuß in der Pestalozzistraße, nahe der Wilhelmshöher Allee, unterwegs. Dort sprachen ihn die drei Unbekannten an und fragten nach einer Zigarette. Während der Jugendliche seine Schachtel aus der Tasche holte, hätten ihn plötzlich alle drei Täter angegriffen, indem sie ihn mit Fäusten ins Gesicht schlugen. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend sollen die Unbekannten den 15-Jährigen festgehalten und gleichzeitig Bargeld aus seinen Jackentaschen genommen haben. Mit ihrer Beute flüchteten sie letztlich in Richtung Herkulesstraße.

Alle drei Räuber sollen 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Ein Täter hatte nach Beschreibung des Opfers eine kräftige Figur, kurze schwarze Haare, einen 3-Tage-Bart, trug ein dunkles T-Shirt und eine kleine schwarze Umhängetasche schräg über der Schulter. Die beiden anderen Täter sollen kurze dunkle Haare gehabt haben.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Pestalozzistraße sowie angrenzender Straßen entsprechende Personen beobachtet haben und die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

