Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an Eingangstür (26.09.2020 - 27.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, in einem Spielefachhandel in der Straße "In den Muslen" begangen worden ist. Unbekannte Täter beschädigten auf bislang ungeklärte Art und Weise eine elektrische Eingangsschiebetür, sodass diese eingedrückt wurde und die Glasscheibe zersplitterte. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu informieren.

