Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht - Zeugen gesucht (24.09.-27.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ein in der Stockacher Straße am Kaufland abgestellter Seat Leon beschädigt worden. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen den Seat geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

